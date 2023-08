Lo scopo è contrastare l’aumento delle tariffe. Ma funzionerà?

Il Decreto Carburanti del 31 marzo 2023, convertito con modificazioni nella legge numero 232023, ha stabilito l’obbligo per i distributori su strade di esporre un cartellone riportante i prezzi medi regionali (per le autostrade, il prezzo medio è invece quello nazionale), relativi alle tipologie di carburanti disponibili presso il proprio punto vendita. Il cartello va esposto accanto ai prezzi effettivamente praticati, con aggiornamento quotidiano. Lo scopo è quello di contrastare l’aumento del prezzo dei carburanti, favorire la concorrenza e scoraggiare le speculazioni. Anche se in gran parte della provincia i distributori si sono subito adeguati, i gestori hanno trenta giorni di tempo per mettersi in regola. L’obbligo di mostrare i prezzi medi scatta entro due ore dall’apertura del distributore, mentre chi opera 24 ore su 24 esporrà i prezzi entro le 10.30. In caso di violazione, sono previste multe da 200 euro a 2.000 euro.