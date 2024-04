Lo spettacolo ’Io provo a volare’. Omaggio a Domenico Modugno

Primo appuntamento stasera, alle 20.45, per la rassegna di teatro contemporaneo al Comunale di Russi con ’Io provo a volare’, un omaggio a Domenico Modugno della Compagnia Berardi Casolari. Lo spettacolo è una drammaturgia originale che racconta la vita di uno dei tanti giovani cresciuti in provincia pronti, sull’onda del mito, ad affrontare ogni peripezia per realizzare il sogno di diventare artisti. Attraverso aspettative, delusioni, sforzi e inganni subiti, si articola un viaggio fra episodi comici della realtà provinciale e alienanti esperienze metropolitane.

La storia vede lo spirito di un custode di un teatrino di un piccolo paese che, come un vecchio capocomico, torna in scena ogni notte a mezzanotte in compagnia dei suoi musicisti nel luogo in cui mosse i primi passi.

Così fra racconto, musica e danza, si rivivono episodi della sua vita: i sogni, gli incontri, le prove, la fuga, la scuola, il primo lavoro e l’amaro rientro al paesino al quale, dopo aver provato tutte le strade possibili, è costretto a tornare. Ma il minuscolo e romantico cinema in cui aveva cullato il suo sogno non è più quello di una volta.

Il lavoro drammaturgico della Compagnia rende omaggio agli sforzi e al coraggio di coloro che, spinti dalla passione, si lanciano in esperienze giudicate da tanti poco dignitose solo perché meno visibili.

Poesia e comicità sono gli ingredienti principali della pièce che vuole risvegliare nel pubblico quel sogno di libertà di cui Modugno si fece portavoce e simbolo.

Il secondo appuntamento della rassegna, venerdì 19 aprile, è con ’Il grande inquisitore’, con Flavio Albanese e Tony Marzolla mentre il terzo e ultimo titolo è ’7 contro Tebe’ de I Sacchi di Sabbia e Massimiliano Civica, in programma venerdì 3 maggio.