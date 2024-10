L’oggettoteca sbarca in città: "Qui diamo in prestito le cose. È tutto gratis, basta una caparra"

Prendi, usa e riporta. Il concetto che da sempre si applica ai libri, ora vale anche per tagliaerba, cesoie, ombrelloni, batteria dell’auto, trapano e seghetto, solo per fare qualche esempio. L’oggettoteca di Ravenna, in via Carducci 16, non è altro che una biblioteca degli oggetti in cui studenti, cittadini e associazioni, possono prenotare ciò che serve, concordare il ritiro e, dopo l’utilizzo, riconsegnare in sede. Scopo dichiarato è la riduzione dei rifiuti e dello spreco, superando la logica del compra-usa-getta per oggetti di uso saltuario che possono essere tranquillamente condivisi. "L’idea del servizio nasce nel 2020 da un’idea del Villaggio Globale – racconta la referente Roberta Vitali –, a seguito di alcune donazioni ricevute dalla storica azienda Bondoli & Campese. Quell’anno fu in realtà un po’ sfortunato perché ancora non favorevole a scambi e condivisioni per via del Covid. Successivamente abbiamo proposto il progetto al Comune e, grazie al bando Atersir sull’economia circolare, siamo riusciti a ottenere un finanziamento regionale". Il servizio è già attivo, grazie al coinvolgimento di una decina di volontari, il martedì e giovedì dalle 15 alle 18, il mercoledì e venerdì dalle 10 alle 13, oppure su appuntamento (info: 338-7396730 e oggettoteca@comune.ra.it). Entro la fine di novembre sarà ultimato il sito web che conterrà tutte le foto degli oggetti disponibili, in modo da poterli prenotare online e non più telefonicamente. Si tratta di un ‘prestito’ gratuito, come ci tengono a sottolineare i volontari, e non di un noleggio. È anche in corso un’indagine per capire quali categorie di oggetti sono più richiesti in modo da ampliare l’offerta.

"Ci piacerebbe creare una vera e propria comunità – aggiunge Vitali –, in modo da scambiare nel tempo non solo gli oggetti, che chiunque può donare, ma anche i saperi e le abilità attraverso laboratori, incontri e piccoli eventi. Si può infatti condividere hobby o arrivare all’autoproduzione di alcuni oggetti". Per prendere in prestito un oggetto, è necessario tesserarsi come in biblioteca. Poi viene richiesta una caparra differenziata (da 10, 20 o 50 euro) a seconda del calore dell’oggetto. Cosa succede se un oggetto si rompe? Lo si fa aggiustare a proprie spese oppure lo si può sostituire con un altro di proprietà non necessariamente nuovo. Non solo dunque promozione di un consumo più consapevole, ma anche educazione alla manutenzione e alla riparazione, finalizzata all’allungamento della vita utile dei prodotti. Nell’oggettoteca si trovano oggetti per il fai da te, per il tempo libero, per il giardinaggio, per gli eventi e per l’infanzia.

Molto richiesti sono, per esempio, trapani, seghetti, levigatrici, flessibili, pistole per silicone, cavi per la batteria dell’auto, tosaerba, motoseghe, tagliasiepi, rastrelli, vanghe e cesoie. Per avvicinarsi alle esigenze dei più giovani, è stata inserita anche una sezione di oggetti per la spiaggia e il campeggio, quali ombrelloni, tende, sacchi a pelo. Molto richieste dalle associazioni sono casse e microfoni in occasioni di eventi. Per arricchire l’oggettoteca, servono utensili vari per la cucina (tagliere, spianatoia, gelatiera, pentole), per la cura della persona, casa e hobby (piastra per capelli, macchina da cucire, incisore laser, tornio da ceramica), per lo sport (slittini, rete pallavolo, attrezzature da trekking), per eventi (lavagne, luci per fotografia, macchina bolle sapone). Già presente in giro per l’Europa, l’oggettoteca potrebbe diventare un nuovo punto di riferimenti per i ravennati.

Roberta Bezzi