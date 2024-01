Lonzi segretario provinciale del Psi

Pierdomenico Lonzi è il nuovo segretario provinciale del Partito socialista. L’elezione unanime è avvenuta a conclusione dei lavori del congresso socialista svoltosi sabato a Russi. Il segretario uscente Francesco Pitrelli non si è ricandidato per dedicarsi pienamente ai suoi incarichi di dirigente nazionale e regionale del Partito. Sono poi intervenuti i segretari del Pd Alessandro Barattoni, Azione Filippo Govoni, Italia Viva Roberto Fagnani, +Europa Nevio Salimbeni e Sinistra Italiana Alessandro Perini, "tutti manifestando – si legge in una nota del Psi – di voler cercare assieme ai socialisti la via per ricostruire una alternativa all’attuale governo nazionale, salvaguardare e accrescere i governi locali di centro sinistra".

Lonzi ha chiesto ai socialisti ad accentuare la loro presenza sul territorio e nei consessi elettivi senza rinunciare ai propri simboli e orgogliosamente socialisti come la nostra storia merita. Nelle sue conclusioni il segretario regionale Francesco Bragagni (nella foto) ha espresso "il compiacimento per la qualità politica e organizzativa del congresso e illustrato i progetti per sviluppare l’azione del partito sul piano nazionale e regionale in vista dei prossimi appuntamenti elettorali".

Ecco i nomi degli eletti. Segreteria: Pierdomenico Lonzi (segretario), Lorenzo Corelli (tesoriere), Francesco Pitrelli, Filippo Barbieri, Massimo Corbelli, Federica Gullotta. Completano la direzione: Stefano Bagnoli, Massimiliano Bezzi, Remo Cavallo, Jacopo Cavina, Federico Facchini, Armando Menichelli, Federico Penazzi, Giorgio Ricci, Maria Severi. Commissione di Garanzia: Lino Calisti (presidente), Daniele Bilosi ed Enzo Ceccaroni.