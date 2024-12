‘L’ora d’aria’ per i pazienti: "Oltre le cure a Pneumologia"

"La patologie respiratorie sono molto invalidanti, non esistono protocolli e il rischio di mortalità è più alto di tante altre malattie. Per questo volevamo dare voce a pazienti come noi, facendoli sentire protagonisti di un percorso di supporto che vada oltre l’aspetto clinico". Chiara Guarda, una delle volontarie anima del progetto, descrive così ’L’ora d’aria’ dedicata ai pazienti romagnoli con patologie respiratorie. "Per il momento – spiega – l’iniziativa è attivata negli ospedali di Ravenna, Lugo, Rimini e Riccione ma vogliamo estenderla al resto della Romagna e della regione. Intanto oggi (ieri, ndr) l’abbiamo presentata al reparto di Pneumologia dell’ospedale Santa Maria delle Croci, grazie al sostegno fondamentale del primario dottor Gianluca Danesi e della dottoressa Marianna Padovani, responsabile dell’ambulatorio di asma grave Ravenna e Lugo". Guarda è soddisfatta perché "abbiamo trovato grande curiosità da parte dei pazienti per questa iniziativa che nasce in seno all’associazione ’Respiriamo insieme’ che a livello nazionale conta 3.890 soci in tredici regioni. In un’ora abbiamo raccolto una decina di interessi di pazienti".

Anche Chiara è affetta da una patologia respiratoria. "Soffro di asma grave – racconta –. Vivo e lavoro a Ravenna da tanti anni, mi sono trasferita da Vicenza per amore e oggi sono mamma di tre figli ravennati. Soffrivo da qualche anno di asma bronchiale che nel 2022 con il Covid si è riacutizzato. Al momento, tra l’altro, ho un’esigenza particolare perché non rispondo a medicinali e sono alla terza sperimentazione". Una situazione molto delicata che ha portato Guarda a entrare in contatto con il reparto di Pneumologia dell’ospedale di Ravenna: "Ho trovato una grandissima accoglienza, da due anni e mezzo mi seguono giornalmente. Da qui è nata l’esigenza di creare un’associazione che fosse un punto di riferimento e aiutasse anche i clinici. Poi qualche tempo fa ho conosciuto Simona Barbaglia, presidente di ‘Respiriamo insieme’, e ho deciso di portare l’associazione a Ravenna. Da qui è nato il progetto ’L’ora d’aria’". Nella pratica Guarda, insieme ad altre volontarie, è a disposizione di pazienti con patologie respiratorie e loro caregiver per sostenerli nella vita di tutti i giorni: "Come associazione mettiamo a disposizione sedute gratuite con lo psicologo online e con gli assistenti sociali, offriamo anche consulenze per far ottenere la 104". Non solo: ’L’ora d’aria’ nei prossimi mesi vedrà anche incontri nelle scuole e con la cittadinanza per far conoscere le patologie respiratorie e far sì che i malati siano sempre più supportati. Per informazioni cell. 347.1591806 o e-mail romagna@respiriamoinsieme.org.

Milena Montefiori