Lucchi (FI): "Nuova giunta, nei primi sei mesi ritorno a vecchie modalità"

È firmato da Simone Lucchi, segretario comunale Forza Italia Cervia, il bilancio dei primi sei mesi della nuova giunta. Un bilancio poco brillante secondo Forza Italia Cervia che, tramite il segretario, si focalizza sul quadro economico. "La Giunta di centrosinistra di Cervia – si legge nella nota –, alla fine del 2024, ha portato con sé più carbone che dolcetti: raddoppio dell’addizionale Irpef, aumento delle tariffe dei parcheggi a pagamento, incremento della tassa di soggiorno, aumento della Tari e una netta chiusura al dialogo con le forze sociali, economiche e politiche della città. Un vero cambio di passo, non c’è che dire". Tra le diverse osservazioni elencate spiccano quelle relative alla gestione del passaggio alla tariffa puntuale per la raccolta dei rifiuti e alla mancanza di informazioni chiare. Il segretario passa, poi, a un altro tasto dolente: "In merito all’aumento della tassa di soggiorno, che ha generato oltre 20 milioni di euro da quando è stata introdotta, nessuno sa dove e come siano stati spesi questi fondi. Non è stata prevista alcuna concertazione con le associazioni di categoria o con la Fondazione per la promozione del turismo locale. Lo stesso vale per l’aumento delle tariffe dei parcheggi, che colpisce sia turisti che residenti. Per legge, sia la tassa di soggiorno che gli incassi dai parcheggi e dalle multe dovrebbero avere destinazioni di spesa chiare, ma rintracciare informazioni precise è praticamente impossibile". Lucchi chiude con "i problemi cronici della città, come sicurezza e manutenzione, ci troviamo di fronte al solito schema: nessuna decisione viene presa, per poi intervenire all’ultimo momento con ordinanze che si rivelano inefficaci o emergenziali. Per Forza Italia, i primi sei mesi di questa nuova Giunta rappresentano un ritorno a vecchie modalità e a cattive abitudini del passato".

i.b.