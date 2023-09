Lugo Il doc su Luigi Ghirri

Prima il fenomeno cinematografico dell’anno, poi – in contemporanea nazionale – il nuovo film con Sergio Castellitto. L’Arena del Carmine di Lugo aggiunge cinque serate al cartellone estivo, regalando un’ultima occasione di godere della magia del cinema all’aperto nel centro storico lughese. Il 6 e 7 settembre, sullo schermo, Barbie. Il nuovo film di Greta Gerwig (Lady Bird, Piccole donne) oltre ad essersi rivelato il successo commerciale dell’anno (e non solo), può vantare un impatto socio-culturale inimmaginabile all’uscita. La scrittura intelligente e lo sguardo lucido sulla contemporaneità della regista e sceneggiatrice, affiancata dal compagno Noah Baumbach, insieme alle performance straordinarie di Margot Robbie e Ryan Gosling, hanno fatto sì che i cinema di mezzo mondo, quest’estate, si tingessero di rosa. A seguire – da venerdì 8 a domenica 10 – arriverà Il più bel secolo della mia vita. La nuova e coinvolgente commedia di Alessandro Bardani, tratta da una sua pièce teatrale, vede nel cast Valerio Lundini e un abilissimo Sergio Castellitto, impeccabile nel suo rendere sullo schermo un centenario cinico e sempre pronto alla freddura, e sarà proposto in contemporanea con l’uscita nelle sale cinematografiche al chiuso.

Cinemaincentro, insieme al Comune di Lugo, ha deciso così di prolungare, seppur solo di cinque giorni, l’estate di cinema dentro il Chiostro del Carmine, un’estate iniziata in uno dei momenti più drammatici per la città ma che ha visto comunque una programmazione ricca di eventi ed è stata premiata dall’interesse e dalla partecipazione della cittadinanza lughese. Apertura ore 20.30, inizio proiezioni ore 21.15. Prezzi: Barbie: intero 6,50 - ridotto 5; Il più bel secolo della mia vita: biglietto unico Cinema Revolution (film italiani ed europei): 3,50.

Lunedì è prevista la proiezione la proiezione del documentario Infinito – L’universo di Luigi Ghirri, in collaborazione con l’associazione Lugo Land.A presentarlo, nel chiostro del Carmine, il fotografo lughese Luca Nostri. Ghirri, cui questo suggestivo documentario è dedicato, è stato uno dei più influenti fotografi italiani e maestro assoluto per quanto riguarda la fotografia di paesaggio, ambito nel quale è stato pioniere e innovatore, soprattutto sull’uso del colore e al quale ha affiancato, negli anni, una prolifica attività diretta alla scena musicale italiana, con la realizzazione delle copertine di tanti dischi iconici, tra i quali (oltre ai tanti di Lucio Dalla, con il quale si può parlare di sodalizio artistico), l’ultimo dei CCCP, Epica Etica Etnica Pathos.