Lugo music festival in spagnolo. Da domani via ai laboratori

Il progetto scuola di Lugo Music Festival quest’anno parla anche spagnolo. Da domani, per il settimo anno consecutivo, partono i laboratori musicali destinati alle classi di elementari e medie del Comprensivo II e della paritaria Sacro Cuore. La novità più importante riguarda il coinvolgimento del Programma di internazionalizzazione della cultura spagnola per le attività organizzate alle medie a suon di flamenco. A iniziare domani sono le elementari ‘Senza Zaino’ di San Bernardino, ‘Sacro Cuore’ di Lugo ed ‘Enrico Fermi’ di Voltana con il laboratorio ‘Serenate musicali’ dedicato alle emozioni. A condurlo è la performer Alice Luterotti, accompagnata dalla giovanissima pianista ipovedente Miriam Badalamenti. A partire dalla canzone ‘Pace’ di Arisa, i bimbi costruiranno una coreografia in gruppi, utilizzando anche il linguaggio dei segni. "L’età dei bambini coinvolti – spiega il presidente di Lugo Music Festival, Matteo Penazzi – è quella nella quale il confronto fisico raggiunge livelli importanti. L’esibizione di Miriam serve a superare i preconcetti e a far capire come il non vedere, nel suo caso, rappresenti non un limite ma un’occasione per lanciarsi".

Poi dal 20 novembre il progetto arriverà nelle classi delle medie ‘Gherardi’ con il laboratorio ‘Flamenco & Clap’, condotto dal chitarrista Sergio Gómez. L’iniziativa è supportata dal Programma di internazionalizzazione della cultura spagnola, un progetto di Acción Cultural Española (ACE). "La musica è importante per lo sviluppo dei ragazzi – sottolinea Pablo Álvarez de Eulate González –. Uno degli aspetti più interessanti del progetto è il fatto che il festival si rivolge al pubblico del futuro. Questo, insieme alla qualità degli eventi, dà valore all’iniziativa". ‘Flamenco & Clap’ è un workshop didattico musicale in cui gli student impareranno in modo interattivo ritmo, melodie e origini del flamenco. A conclusione del percorso, ai partecipanti dei laboratori verranno donate 230 nacchere in legno, acquistate grazie a La Bcc e Cna Area Bassa Romagna.

m.s.