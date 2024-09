Lugo, per cantieri viabilità bloccata in centro fino a metà settembre

Centro città completamente bloccato a Lugo per i lavori di manutenzione straordinaria delle vie principali. Il cantiere è stato delimitato giovedì scorso, all’indomani del mercato ambulante del mercoledì che, nelle prossime settimane, sarà ridistribuito in altre aree della città. Gli interventi, inseriti nel piano delle opere di ricostruzione post alluvione sono finanziati dai contributi statali elargiti dalla struttura commissariale. La viabilità ha ovviamente subito dei cambiamenti. Fino al prossimo mercoledì, l’accesso in via Emaldi sarà consentito con le stesse modalità utilizzate normalmente nelle giornate di mercato. Successivamente gli interventi si articoleranno in due fasi distinte che interesseranno, prima, piazza Cavour, da Largo Balilla Pratella fino a via Mazzini e poi la Piazza Primo Maggio dalla via Mazzini fino alla rotatoria di intersezione tra le vie Acquacalda e Foro Boario. L’intervento, di dimensioni importanti, si concluderà, salvo imprevisti e condizioni meteo permettendo, entro la metà del prossimo mese di settembre-

m.s.