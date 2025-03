Lugo, una mostra sui 70 anni dalla nascita di Pier Vittorio Tondelli

Alle 18 alle Pescherie della Rocca di Lugo inaugura ’Altri libertini. Solitari, sconfitti, distaccati, ribelli’, un omaggio artistico a Pier Vittorio Tondelli con opere di Vittorio D’Augusta, Piero Dosi, Danilo Melandri, Claudio Montini e Gio Urbinati.

La mostra, curata da Gian Ruggero Manzoni con Rodolfo Gasparelli e Massimiliano Fabbri, in collaborazione con Gasparelli Arte Contemporanea, celebra i 70 anni dalla nascita di Pier Vittorio Tondelli e i quaranta dalla pubblicazione di ’Rimini’, uno dei suoi capolavori letterari insieme alla raccolta di racconti che ne rivelò il genio e che dà il titolo alla mostra.

Gli’Irregolari’ radunati dal curatore Gian Ruggero Manzoni per questa mostra collettiva sono "Solitari, sconfitti, distaccati, ribelli", anche perché "l’atmosfera di ’Rimini’, che Tondelli pubblicò nel 1985, è cupa - spiega lo stesso Manzoni -. L’ha sottolineato lui stesso in più interviste, mentre il pubblico lo leggeva come libro da spiaggia, testo d’evasione, azzeccata trovata postmoderna. In realtà era ‘il dissesto’ a dominare in quell’opera narrativa".

La mostra, a ingresso gratuito, sarà visitabile fino al 30 marzo, il giovedì e venerdì dalle 15.30 alle 18.30, il sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15.30 alle 18.30.