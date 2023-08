Lugo, vacanza studio col gemellaggio

In occasione del decimo anniversario del gemellaggio fra Lugo e la città irlandese Wexford, l’associazione dei Gemellaggi e relazioni internazionali "A. Guerrini" Aps ha organizzato per il quarto anno, una vacanza studio. Dal 22 al 29 luglio 30 studenti di cui 4 adulti e 3 insegnanti accompagnatori si sono recati a Wexford per seguire il corso di lingua e le attività culturali e sportive organizzati dallo Slaney Language Center. Tutti loro hanno soggiornato presso famiglie della città. Il gruppo è stato inoltre ricevuto dai Deputati Major e da altre autorità locali che hanno sottolineato l’importanza del gemellaggio.