LugoRun da tutto esaurito. Una domenica di corsa

Sold out per le iscrizioni alla gara competitiva sui 21 km per la LugoRun, la manifestazione dedicata agli appassionati di podismo e walking in programma per domenica 5 maggio. Ad organizzarla, il Comitato territoriale Uisp Ravenna-Lugo insieme alle sue società affiliate e l’Asd Liferunner, con il supporto dell’Amministrazione comunale lughese, della Contesa Estense e di tantissime altre realtà del terzo settore di tutta l’area. La prima a partire, dal Pavaglione alle 9, sarà la LugoRun 21K, la Mezza Maratona agonistica valida quest’anno anche per l’assegnazione dei titoli del Campionato Nazionale Uisp 2024, sia in campo maschile che in quello femminile. Il vincitore assoluto della prova sui 21Km si aggiudicherà il titolo e il 12esimo Memorial Adriano Guerrini, sindaco di Lugo dal 1965 al 1976.

Pochi minuti dopo avrà il via la LugoRun9K, gara ludico motoria per tutti coloro che vorranno camminare o correre per le strade di Lugo su un percorso totale di poco meno di 9 km, senza classifica o cronometraggio e, a seguire, la LugoRun6k Kids Progetto Scuole. L’iniziativa, nata lo scorso anno grazie al sostegno di Liferunner, sostiene gli istituti scolastici del territorio e, al contempo, vuole stimolare stili di vita sempre più sani attraverso l’attività motoria collettiva. Il progetto impegna gli alunni delle scuole primarie e delle scuole secondarie di primo grado, in un percorso di 6 km nel centro della città da affrontare accompagnati dai genitori e dagli insegnanti o dirigenti scolastici. In base alla percentuale di partecipazione all’evento, tarato sulla grandezza della scuola, l’istituto potrà essere fornito gratuitamente di materiale didattico. I primi 500 iscritti della gara sui 21 km riceveranno la medaglia che riproduce la Rocca, realizzata per l’evento con il titolo ‘La Fortezza della vittoria’, e la t-shirt tecnica caratterizzata dalla stesso disegno. Un gazebo iscrizioni sarà allestito in Largo della Repubblica e consentirà le iscrizioni sul posto per la 9K sabato 4 maggio dalle ore 14 alle 19 e domenica 5 dalle ore 7. Tutte le informazioni dettagliate su LugoRun sono disponibili su www.lugorun.it.

Monia Savioli