Luminarie e pista di ghiaccio: si accende il Natale

Anche a Cervia fervono i preparativi per il Natale. Mentre a Milano Marittima si sta finendo di allestire la pista di ghiaccio attorno alla rotonda I° maggio, iniziano a vedersi anche le prime installazioni luminose che coloreranno la località con migliaia di luminarie. A Cervia, dove la pista di ghiaccio più grande del passato e illuminata con luci colorate è già funzionante e frequentata ogni giorno, è arrivato l’abete proveniente dalla Val Nambrone, zona boschiva del comprensorio di Pinzolo-Madonna di Campiglio-Sant’Antonio di Mavignola. Donato al Comune di Cervia in segno di lunga amicizia e collaborazione, proviene da una zona boschiva soggetta ad un piano di taglio programmato per la rinaturalizzazione dell’area; la sua accensione è in programma, come da tradizione, venerdì 8 dicembre alle 16 in piazza Garibaldi insieme ai bambini delle scuole. A Milano Marittima il ‘SuperXmas’ giovedì con l’apertura della pista di ghiaccio più grande d’Europa: l’anello di 1000 metri quadrati che ospiterà gli Show della Neve, dell’Artic Circle, gli spettacoli quotidiani realizzati tra le scenografie in 3D a forma di orsi polari, pinguini e alberi di Natale. E ancora: si potrà passeggiare tra le architetture luminose del Distretto Liberty con i Portali di luci arabeggianti e l’Eco Christmas Lodge, la sfilata di Mongolfiere luminose.

A Cervia, il villaggio ‘Christmas Family’ inizia l’11 dicembre. La pista di ghiacciotorna dopo che lo scorso anno non era stata allestita a causa dei costi troppo elevati. Venerdì 8 dicembre invece avverrà l’accensione ufficiale dell’albero di Natale, un abete rosso, proveniente dalla Val Nambrone. Nei week end l’atmosfera si scalderà con laboratori di artigianato, esposizioni d’arte, spettacoli ed attrazioni per le famiglie.

Si terranno spettacoli circensi, di magia, burattini, giocolieri, ballerini, mangiafuoco equilibristi, bolle di sapone con spettacoli di grande emozione.

Luminarie e giochi di luce, nonché installazioni luminose, si susseguiranno dalla piazza al lungomare, passando lungo viale Roma, il corso e Borgomarina.

Sul porto canale il Presepe ’di sale’ splenderà dall’alto della burchiella dei salinari. Il Giardino del Grinch sarà aperto per tutto il periodo di festività. Qui i bambini potranno incontrare le fantastiche creature del Natale fra elfi, renne, regine di ghiaccio e il famigerato Grinch che avrà un teatrino dedicato per i suoi spettacoli.

In occasione del Natale torna il trenino ‘Christmas Express’ che collegherà, dall’8 dicembre al 7 gennaio, Milano Marittima a Cervia, diventando così sia un comodo mezzo di comunicazione tra le due località che limita l’utilizzo delle auto, sia un’attrazione ed arricchimento all’offerta del territorio.

Aperte le iscrizioni anche per il tanto atteso ‘Tuffo della Befana’ a Tagliata e tanti eventi anche nel forese.

Ilaria Bedeschi