L’urlo dei compagni di squadra: "Mantieni il legame!"

Dal latino, serva jugum è il motto della Compagnia dell’Albero, società di pallacanestro dove Daniel Mazzini militava da quattro anni. ’Mantieni il legame’. Dal sito della società sportiva si legge, "un legame di amicizia, ma anche una vicinanza con i genitori, gli educatori, i parenti". "Questo detto ha forte valenza educativa, specialmente in un mondo in cui i legami sono sempre più effimeri. Il legame, il vincolo di cui parliamo è quello profondo di amicizia sincera e disinteressata, quella sana che unisce due persone disposte a tutto pur di conservarla, anche a perdonarsi, se necessario". Un motto che alla Compagnia dell’Albero aveva assunto nuova valenza già nel 2023, quando perse la vita – sempre in un incidente stradale – Alessandro Bianchi, coetano e compagno di squadra di Daniel.