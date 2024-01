Lutto nel mondo della cooperazione. Addio a Giovanni ’Gianni’ Celletti

È morto domenica Giovanni Celletti - da tutti conosciuti come Gianni -, direttore di Deco Industrie per oltre 25 anni, azienda dove mise piede nel 1977 per terminarvi la sua carriera nel 2009. Aveva 86 anni. Alla Deco Industrie Celletti, si legge in una nota dell’azienda, "è ricordato con gratitudine come colui che ha saputo, in un momento molto difficile di molti anni fa, salvare l’azienda da una fine quasi certa e tracciarne il percorso che l’ha resa la cooperativa florida e in crescita che è ora".

"Per dare la misura dell’uomo, austero nei modi e grande professionista – dichiara Antonio Campri, attuale presidente di Deco Industrie –. mi basta ricordare il colloquio che mi fece per assumermi: parlammo delle campagne napoleoniche e delle relative nozioni di storia e geografia. Tutti temi non strettamente legati all’incarico che avrei successivamente eseguito per Deco ma che rilevavano a Celletti chi ero. Un modo, a pensarci ora, molto contemporaneo di svolgere un colloquio di assunzione, avanti decine di anni sulle pratiche di allora. Sua inoltre la scelta di diversificare nell’alimentare, una decisione “strana” ma rilevatasi da subito strategica e vincente". "I suoi valori – ha dichiarato l’ingegnere Renzo Piva, direttore tecnico Deco per 25 anni –, erano cultura, onestà, rigore e laicità, ed era in grado di farti capire che se perseguiti, l’azienda sarebbe cresciuta, cosa che in effetti è stata e ha permesso a Deco Industrie di ottenere grandi risultati". "Gianni – afferma Giorgio Dal Prato – era un uomo di grande rigore morale e professionale e con esso sostenuti i soci della Deco, motivandoli a fare i sacrifici necessari per far crescere l’azienda, destinando sempre le risorse alla ricostruzione di quel patrimonio umano, tecnologico e finanziario che contraddistingue la coopertiva".

È con "profondo cordoglio e tristezza i cooperatori di Legacoop Romagna si uniscono al lutto per la scomparsa di Gianni Celletti. Dirigente industriale e cooperativo di altissimo valore, Celletti ha condotto un’esistenza di straordinaria passione civile, nel corso della quale si è distinto come uno dei protagonisti della vita economica, sociale e politica ravennate. Grazie alle sue competenze e alla sua capacità di innovazione, ma anche alla sua capacità di ascolto e di valorizzazione delle risorse umane, Celletti ha segnato in modo indelebile la sua presenza all’interno del movimento cooperativo, fino a diventare fonte di ispirazione per una nuova generazione di soci e dirigenti". Celletti lascia i figli Cristina e Giorgio ed il genero Alessandro; funerali avranno luogo domani alle ore 10.45 con la celebrazione della Santa Messa nella Cappella della Camera Mortuaria dell’Ospedale di Ravenna.