"Ma l’indennizzo annunciato è una cifra irrisoria"

"Il viceministro alle Infrastrutture Galeazzo Bignami, nel suo tour elettorale in Romagna, ha garantito misure per dare il via alla liquidazione dei beni mobili danneggiati dall’alluvione di un anno fa, annunciando che l’indennizzo sarà di appena 5mila euro, una cifra assolutamente irrisoria.

Gli aiuti arrivati fin qui dal governo sono pochi spicci rispetto alle esigenze reali e alle promesse della presidente Meloni durante le sue numerose passerelle". Lo dice Ouidad Bakkali, parlamentare del Pd. "Per di più queste misure non trovano nessun riscontro nella realtà perché non c’è ancora traccia del provvedimento.

Metteremo alla prova il governo la prossima settimana in commissione ambiente. In questo anno ci sono state false promesse".