MØAA, serata dream pop

MØAA, cantante originaria di Seattle, sarà la protagonista del concerto di questa sera alle 21.30 al Bronson in via Cella 50, a Madonna dell’Albero. MØAA è la creatura di Jancy Rae, nata scrivendo e registrando demo nella foresta della sua città natale vicino a Seattle per buttare fuori e processare un passato problematico.

Sulla scia del suo album di debutto gothic shoegaze, MØAA ha pubblicato il suo secondo album Jaywalker: un disco dream pop notturno caratterizzato da pulsanti drum machine 909 sommerse da voci accattivanti e ovattate e da chitarre scintillanti e cariche di riverbero. Il nuovo album è stato scritto interamente dalla musicista di Seattle Jancy Buffington, ma, come per “Euphoric Recall”, ha lavorato con il collaboratore Andrea Volpato, che ha co-prodotto, mixato e registrato “Jaywalker” al Fox Studio di Seattle, Washington.

Dall’inizio del progetto nel 2021, MØAA è stata protagonista di tournée negli Stati Uniti, in Europa e nel Regno Unito, si è esibita allo showcase ufficiale del SXSW 2022, all’Ypsigrock Festival in Sicilia, al MIL Festival di Lisbona. In apertura i romagnoli Dang Dang. Il loro sound è un mix di classiche ispirazioni new wave come Depeche Mode e Joy Division, reminiscenze post-punk alla Bauhaus e Siouxsie & The Banshees e suggestioni art pop di Talking Heads e Television. Ingresso 5 euro in prevendita, info: 333-2097141.