Macchine Agricole Bassi cerca addetto al montaggio

Un’officina meccanica, Macchine Agricole Bassi, con sede a Santa Maria in Fabriago, nei pressi di Lugo, in provincia di Ravenna, è alla ricerca, che scade il 5 maggio, di una figura professionale – ovviamente, a norma di legge l’offerta è rivolta ad ambo i sessi – che possa occuparsi del montaggio e dello smontaggio delle parti usurate in particolare delle macchine agricole, con l’utilizzo delle saldatrici, delle smerigliatrici e di altri utensili.

Sono richieste conoscenze meccaniche. È richiesta un’esperienza pregressa nella mansione ricercata, il possesso della patente di guida di tipo B e l’essere automuniti.

La sede del lavoro è Santa Maria in Fabriago mentre la qualifica Istat è "Meccanici di precisione".

Il tipo di contratto di lavoro offerto è da lavoratore dipendente a tempo indeterminato mentre l’orario di lavoro è a tempo pieno, dalle ore 8 alle 12 e dalle ore 14 alle 18.