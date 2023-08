’Made in Italy’, ceramica regina nel weekend

Grandi eventi saranno ospitati in Piazza del Popolo nel prossimo settembre. A cominciare dalla terza edizione di ‘Made in Italy’. Il cartellone della mostra mercato nazionale a tema ceramico che si svolgerà il prossimo 2-3 settembre è stato presentato ieri a Palazzo Manfredi. Saranno presenti 120 artigiani provenienti da tutta Italia e sono numerosissime le iniziative e gli eventi correlati che sono stati calendarizzati nel primo weekend del prossimo mese: "Questa edizione di Made in Italy assume una funzione di ripartenza e di rinascita della nostra città – ha detto il sindaco Massimo Isola –. E da quest’anno si consolida l’idea di un’alternanza tra Argillà e Made In Italy. Con la proposta di Made In Italy siamo riusciti a tenere insieme l’esigenza di avere un appuntamento ceramico annuale in città".

La kermesse ceramica sarà anticipata dalla cena itinerante del Distretto A, in programma venerdì. Lo stesso giorno si terrà l’assemblea annuale dell’Associazione Italiana delle Città della Ceramica. Il seguente sabato mattina alle 10 invece si svolgerà il taglio del nastro a cui prenderà parte una delegazione di sindaci dell’Aicc. Il cuore della ‘festa’ saranno gli oltre cento stand dislocati in Piazza del Popolo e nella prima parte di Piazza Martiri della Libertà. Al Palazzo del Podestà invece si terranno la mostra ‘In Bianco. La porcellana nella ceramica d’arte italiana contemporanea’, a cura di Matteo Zauli e Xiuzhong Zhang, e la mostra "Ritorno a Fuping", progetto di Aicc che raccoglie opere di artisti italiani ispirate alle loro residenze svolte in Cina nel 2019.

Spazio Ceramica ospiterà invece un progetto di Isia in collaborazione con Ente Ceramica Faenza dal titolo "Faenza Mia In dialogo". Sarà aperto anche lo studio Ivo Sassi dove si svolgerà la mostra "Inediti. Opere dal 2017 al 2020" del Maestro. Tante altre iniziative sono poi in programma al MIC che proporrà la visita guidata alla mostra del 62° Premio Faenza, a Palazzo Milzetti in cui è prevista una visita guidata sulla "produzione ceramica nelle raffigurazioni neoclassiche", e in Pinacoteca che proporrà una visita dal titolo: "La maiolica faentina nei dipinti della Pinacoteca".

Come di consueto spazio anche all’associazione Mondial Tornianti Gino Geminiani che rafforza la propria presenza con la mostra del "Premio nazionale Vasaio Gino Geminiani" e dimostrazioni e laboratori di lavoro al tornio allo stand. Iniziative e mostre si terranno anche alla Chiesa di Santa Maria dell’Angelo, al Museo del Risorgimento e alla Casa Museo Raffaele Bendandi oltre alla Bottega Bertaccini, al Fontanone, al Cortile d’Arte Faentino in via nuova e allo Studio Lemure. Non mancheranno infine la musica con il concerto itinerante della Brass Band, l’Ensemble d’Archi della Scuola di Musica Sarti e Latte Project Space. Dulcis in fundo sabato sera si terrà per la prima volta l’After Italy, after party della mostra-mercato al 19.86. Per l’evento, considerato rilevante dalla Regione in ambito cultura e turismo, saranno inoltre potenziate le linee del Green Go Bus. Programma completo su www.madeinitaly.it