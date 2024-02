Maltrattamenti, i carabinieri arrestano 41enne

Un 41enne di origine kosovara è stato arrestato ieri pomeriggio dai carabinieri della stazione di Filetto, nel Ravennate, in esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa per maltrattamenti sulla ex compagna e atti persecutori nei confronti di parenti della donna minacciati per sapere dove lei si trovasse. Il provvedimento, emesso dal Gip del Tribunale di Ravenna su richiesta della Procura, è scaturito in seguito alla querela fatta dalla donna a dicembre su precedenti comportamenti del compagno mai denunciati né refertati prima, a cui era seguito per lui il divieto di avvicinamento. Tuttavia la misura era risultata inefficace in quanto l’uomo, per ottenere informazioni sull’attuale collocazione della ex compagna la quale nel frattempo si era avvalsa dell’aiuto di un centro antiviolenza, aveva molestato e minacciato i parenti di lei, residenti in altre province. Una volta raccolte le ulteriori denunce, il Gip ha emesso quindi la nuova misura cautelare. L’uomo si trova ora in carcere a Ravenna.