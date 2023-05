Malva Nord messa in sicurezza In campo anche la coop Atlantide

Proseguono gli interventi nel territorio cervese anche grazie al contributo di volontari giunti da ogni parte. A questi si è unita anche Cooperativa Atlantide, la quale si è attivata in modo tempestivo per portare prodotti di prima necessità, automezzi e aiuto fisico a quanti si trovano nelle zone più colpite inclusa Cervia dove, oltre ad avere sede, gestisce il Parco Naturale, la Casa delle Farfalle e il Centro Visite delle Saline. Sul fronte degli interventi, prosegue l’attività da parte della Protezione civile di Cervia e della Colonna mobile del Lazio, che con 52 uomini tra ingegneri, tecnici e volontari. La Malva Nord (foto), una tra le più colpite della città, è sotto controllo mentre i tecnici del Parco della Salina, la Protezione civile e la Colonna mobile del Lazio stanno agendo sulle Saline per far defluire le acque il più velocemente possibile. Senza interruzione si lavora per liberare l’area delle Saline dall’enorme massa d’acqua confluita, per mettere definitivamente in sicurezza l’abitato, i cittadini e le aziende che incidono sull’area. Anche il sottopasso di Tagliata è regolarmente aperto. La situazione è controllata e costantemente monitorata mentre per la giornata di oggi è confermata allerta rossa anche a Cervia ma, nonostante non sono previste precipitazioni, il territorio si trova ancora in situazione di fragilità. Intanto, il Comune di Cervia informa i cittadini su come attivarsi per contributi e indennizzi a seguito dell’emergenza maltempo. Il Comune è in attesa di indicazioni precise da parte della Regione relativamente ai contributi che il Governo stanzierà con un prossimo provvedimento per chi è stato evacuato ed ha provveduto ad autonoma sistemazione e per le richieste di indennizzo per danni subiti da privati che imprese. Intanto, si raccomanda a tutti di conservare la documentazione fotografica dei danni subìti.

i.b.