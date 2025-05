Mano tesa ai poveri del Kenya

Presso il Circolo Ravennate e dei Forestieri si è tenuto un Interclub fra il Rotary Club Galla Placidia e il Rotary club di Brescia Castello. L’incontro è stato introdotto dalla vice-presidente del Rotary Galla Placidia Elisa Mercuriali e dal presidente del Rotary di Brescia Castello, Giovanni Cena, che hanno rivelato che i due club stanno lavorando insieme su una iniziativa nata per sostenere i quartieri più poveri del Kenya. Il progetto è stato poi illustrato da Luca Montanari che ha spiegato come si stia intervenendo per favorire alcune iniziative nel comparto della sanità nel paese africano, dal momento che si è riscontrato come sia particolarmente elevato il numero dei bambini disabili.