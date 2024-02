Manovra di bilancio, il 7 febbraio una videoconferenza

Con una videoconferenza, Confartigianato della provincia di Ravenna intende illustrare le principali misure contenute nella Manovra di Bilancio 2024 ed i risultati più importanti ottenuti dalla Confederazione per Artigiani e MPI. La videoconferenza ’Manovra di bilancio 2024: le misure ed i risultati di Confartigianato per Artigiani e Mpi’ è in programma mercoledì 7 febbraio 2024 alle ore 18 sul Canale YouTube di Confartigianato della provincia di Ravenna. Interverranno Tiziano Samorè, Segretario provinciale di Confartigianato, Marco Baccarani, Paola Brusi, Maurizio Cottignola e Luca Pizzaleo, responsabili di settore e tecnici dell’associazione. Il collegamento è aperto a tutti.