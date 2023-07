Manutenzione al manto stradale, chiuso un tratto di via Fossolo

Per rendere possibile lo svolgimento di lavori di manutenzione al manto stradale, nella giornata di oggi a partire dalle 7 e fino alle 17 sarà chiuso al traffico il tratto di via Fossolo tra via san Vincenzo e la provinciale 302 Ravegnana. Dal divieto sono esclusi i residenti e i mezzi di soccorso. Ad esclusione di questa giornata e salva diversa comunicazione, rimarranno valide le limitazioni già in vigore di senso unico per i veicoli provenienti dalla via Ravegnana e diretti in via Madrara. In caso di maltempo la data di esecuzione dei lavori potrebbe essere modificata.