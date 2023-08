Manutenzione, la piscina chiude tre settimane

La piscina comunale di via Falconieri annuncia un’interruzione consistente della sua attività. Da domani e fino a domenica 17 settembre l’impianto resterà chiuso per manutenzione. Tre settimane di stop, dopo il periodo estivo, per consentire di effettuare attività manutentive all’interno dell’edificio. Per seguire le future novità relative alla piscina comunale, consultare la pagina Facebook della struttura.