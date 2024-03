Mar Card in vendita. Con 10 euro si visitano le collezioni permanenti Il Mar - Museo d'Arte offre la Mar card a 10 euro, permettendo l'accesso illimitato alle collezioni permanenti per un anno. Include opere antiche e contemporanee di artisti come Zorio, Banksy e Cattelan, oltre alla sezione dei mosaici contemporanei e l'installazione Sacral nel chiostro.