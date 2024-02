Maratona, ecco la medaglia

La medaglia – diventata ormai un elemento ambitissimo da tutti i concorrenti – che, il prossimo 10 novembre, andrà al collo di tutti i ‘finisher’ della maratona di Ravenna, è stata presentata ieri mattina. Per la tredicesima volta consecutiva è stata firmata da Annafietta e verrà assemblata nel laboratorio di via San Vitale. Il bozzetto prende ispirazione da uno dei più famosi mosaici parietali di San Vitale. L’idea nasce del celebre corteo di Giustiniano, imperatore dell’Impero romano d’oriente, raffigurato insieme ad alcuni notabili, tra cui Massimiano, vescovo di Ravenna, seguiti da un gruppo di guardie d’onore armate con lo scudo Pax bizantino decorato con il Chrismon, una combinazione di lettere dell’alfabeto greco che formano l’abbreviazione del nome di Cristo. Un dettaglio che risale all’epoca di Costantino, il quale, dopo un sogno fatto prima di un’importante battaglia che lo vide vincitore, volle apporre sugli scudi dei soldati un segno celeste. L’importanza del simbolo divenne centrale, tanto da essere riportato in molte altre opere come ‘pax’. A differenza di quelle realizzate negli ultimi anni, la medaglia 2024 presenta una forma ovale, incorniciata da una preziosa greca, tipica delle raffigurazioni bizantine. Solo la medaglia che verrà consegnata a chi porterà a termine la gara dei 42 km, avrà al centro il numero romano XXV, come riferimento all’edizione dell’evento. Come negli anni scorsi, la medaglia verrà proposta in 3 tagli. Per la prima volta, però, presenterà anche differenze cromatiche. La più grande, per i finisher della maratona dei 42 km, sarà colorata d’oro. Una versione leggermente più piccola e di colore argento, toccherà ai runner della mezza maratona. La versione minore di color bronzo, sarà creata per la Martini good morning Ravenna da 10 km.

Nel corso della presentazione di ieri, cui hanno preso parte Stefano Righini presidente di Ravenna Runner Club, l’assessore Giacomo Costantini, il comandante della polizia municipale Andrea Giacomini, e la stessa Anna Fietta, è stata svelata anche la nuova versione della medaglia per la ‘Dogs & Run’, la maratonina a sei zampe per cani e padroni. Si tratta di un piccolo gioiello, che raffigura un cagnolino seduto, arricchito da tessere di mosaico. "La medaglia di quest’anno – ha commentato Stefano Righini – è un bellissimo regalo di compleanno per i 25 anni della Maratona di Ravenna. Sono felice di onorare il compimento del quarto di secolo del nostro evento, con un gioiello così prezioso e unico nel suo genere. Questa medaglia girerà il mondo da oggi e fino al prossimo novembre come pietra preziosa del nostro territorio, simbolo della nostra arte e della nostra cultura. Sono sicuro che verrà apprezzata da tutti e che porterà a Ravenna tanti runner".