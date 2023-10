Mariangela Vaglio a Classis spiega il mondo di Teodora

La rassegna ’La meraviglia abita qui’ propone una conversazioni alla sala convegni del museo di Classis, domattina alle 11. Ospiti Mariangela Galatea Vaglio, insegnante, giornalista e blogger che, introdotta dal giornalista e scrittore Nevio Galeati, presenterà il suo ultimo romanzo ‘Teodora. I demoni del potere’ (Edizione Piemme). Sostenuta da una ricchissima documentazione storica, Mariangela Galatea Vaglio ha riscritto la storia di Teodora in forma narrativa, attraverso una trilogia, che oggi conta due romanzi: ’Teodora, la figlia del circo’ (Sonzogno, 2018) e ’Teodora. I demoni del potere’ (Piemme, 2022).

Il viaggio di domani partirà dalla Costantinopoli del VI secolo dopo Cristo, quando Teodora, figlia di un guardiano del circo e con una sorella attrice. Diventa la spogliarellista più famosa della capitale dell’Impero romano d’Oriente, travagliata dagli scontri religiosi e dalla corruzione, e incontra per caso Giustiniano nipote del generale Giustino, un rozzo militare analfabeta che non riesce ad avere peso a corte. I due sono destinati a incontrarsi e, nel secondo romanzo, ambientato fra Costantinopoli e Ravenna, passando per Roma e il nord Africa, diventa patrizia e concubina di Giustiniano. Il suo sodalizio con lui diviene indissolubile e consentirà a entrambi di esercitare il potere assoluto sul mondo.