Marina capitale dei giochi di ruolo. Ecco ’Cosplay & Games’

A partire da oggi pomeriggio piazza Dora Markus si animerà con Marina Cosplay & Games, festival per appassionati di cosplay, fumetti e giochi da tavolo, di ruolo e Larp. Ci saranno anche truck food per rifocillarsi e mercatini a tema.

Il denso programma di attività inizia oggi alle 18 con l’apertura della ludoteca: 30 tavoloni per provare i giochi più innovativi, dai giochi in scatola ai giochi di ruolo, passando per le carte collezionabili, con l’aiuto dello staff di ben sette associazioni culturali. La serata prosegue alle 21 sul palco con il concerto dei Gem Boy, band diventata cult per la rivisitazione in chiave demenziale dei testi delle sigle italiane dei cartoni animati.

In piazza sarà allestita anche una grande arena che, dalle 18, ospiterà esibizioni di combattimenti con la spada con la possibilità, per chi vuole cimentarsi personalmente, di partecipare a lezioni di scherma storica con HEMA e lezioni di spada laser con Ludosport.

Sempre dalle 18, sarà predisposta l’area junior con giochi da tavolo, di ruolo e palloncini per i più piccoli.

A fine serata, la Street Parade: le vie di Marina di Ravenna verranno invase dai più colorati protagonisti di famosi cartoni animati, telefilm, film, saghe e videogiochi e si potrà visitare e fare le foto nel “The Noot’s Den” il nuovo progetto di costuming di Empira.

Domani si inizierà invece alle 14 con l’apertura della ludoteca e dell’area junior, mentre dalle 15 il palco sarà affollato dal susseguirsi di varie performance: si comincia con il K-Pop Showtime Showcase, poi alle 17 la gara cosplay, alle 19.30 una dimostrazione di spada storica, alle 20 spettacolo di Force Academy e alle 21 il concerto dei Cartuneitors. Contemporaneamente, l’arena sarà dedicata a lezioni di varie discipline: dalle 14 scherma storica, Spada Laser, il random dance K-pop e un’esibizione di Force Academy. A fine serata la Street Parade continuerà a portare colore e allegria nelle strade.

Domenica, ultimo giorno della fiera, si inizia sempre alle 14 con la ludoteca e l’area junior. Sul Palco, dalle 16, ci saranno ancora esibizioni di K-Pop, una gara Cosplay a premi con iscrizione dalle 14 alle 15, dimostrazioni di spada storica, spettacolo di Force Academy e alle 20 esibizione Manga-Ton. Alle 21 il Villamara Horror Show di “C’è vita nel grande nulla agricolo?”. Per chiudere in bellezza ci sarà nuovamente la Street Parade.

Per ulteriori informazioni consultare www.marinadiravenna.org/marina-cosplay-games.