Martedì sciopero per tutto il giorno di medici, infermieri e personale sanitario Le associazioni sindacali Aanao Assomed e Cimo Fesmed proclamano uno sciopero per l'intera giornata di martedì, coinvolgendo il personale del Servizio Sanitario Nazionale. Nursing up e Coina aderiscono allo sciopero generale nazionale del personale sanitario. Saranno assicurati i servizi essenziali, ma inevitabili saranno i disagi per gli utenti.