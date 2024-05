Massa, asta per lotto artigianale

È stato indetto l’esperimento di un’asta pubblica per l’alienazione di un lotto artigianale di proprietà comunale sito in angolo tra via San Paolo e via De Coubertin a Massa Lombarda. Il lotto è edificabile e ha una superficie di 5.180 metri quadrati. L’importo a base d’asta è di 265.734 euro e verranno accettate offerte economiche esclusivamente in aumento rispetto alla base d’asta. La cauzione provvisoria per la partecipazione è di 26.573,40 euro. L’asta si terrà il 4 giugno prossimo, il termine di presentazione delle offerte è il 3

giugno alle 13. Informazioni sul sito www.labassaromagna.it.