Massa Lombarda e Reno oggi in campo per i recuperi

È una giornata di ‘lavoro’ quella odierna nei campionati di Eccellenza e Promozione. Si recuperano infatti le gare del 7 gennaio, rinviate o sospese per maltempo. In Eccellenza si comincia alle 14.30, a Secchiano, dove la Vis Novafeltria ospita il Massa Lombarda. Alle 20.30 scende in campo la Reno che, al ‘Nostini’ di Sant’Alberto, ospita il Masi Torello. Con un successo, l’undici di mister Ortolani potrebbe agganciare il quinto posto in classifica.

Completano il quadro dei recuperi Sant’Agostino-Tropical Coriano e Savignanese-Sasso Marconi. Pietracuta-Medicina, che era stata sospesa all’intervallo sullo 0-0, riprende dal 1’ della ripresa.

Russi-Gambettola si giocherà invece mercoledì prossimo, sempre in notturna, con fischio d’inizio alle 20.30. Intanto però, domenica si torna subito in campo per le gare della ventesima giornata, e il menù propone sfide ad altissima tensione, a cominciare dallo scontro al vertice Reno-Medicina; poi il derby Russi-Massa Lombarda e anche Sanpaimola-Gambettola che vale tanto per i padroni di casa. In Promozione i fari sono puntati sul girone D.

Stasera, alle 20.30, il Cervia recupera la sfida col Misano. Si gioca al ‘Soprani’ di San Zaccaria. Le altre sfide di stasera: Fratta Terme-Due Emme e Verucchio-Bellariva. Mercoledì prossimo, alle 20.30, il Cotignola ospiterà il Bakia Cesenatico.