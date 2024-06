Massa Lombarda: importante iniziativa di Auser in piazza Matteotti

A Massa Lombarda, in piazza Matteotti, sabato mattina sono stati esposti i sette veicoli che negli anni Auser ha messo a disposizione dei cittadini massesi per offrire un prezioso e quotidiano servizio a chi da solo non potrebbe raggiungere poliambulatori e strutture socio-sanitarie. Alla manifestazione hanno partecipato il prefetto della provincia di Ravenna Castrese De Rosa, l’amministrazione comunale, forze dell’Ordine, Polizia Locale, due classi della scuola Salvo D’Acquisto di Massa Lombarda i quali sono stati raggiunti dal saluto e dalla gratitudine espressa dal presidente comunale di Auser Angelo Guardigli, prima della benedizione dei nuovi mezzi da parte del parroco don Pietro Marchetti. Il prefetto ha elogiato l’impegno civico, sociale, morale dei volontari prima di procedere alla premiazione di 47 volontari Auser di Massa, a cui è stata donata una pergamena dall’amministrazione. Grazie al contributo di vari sponsor, Massa Lombarda è dotata di sette mezzi di trasporto. Auser si distingue a Massa Lombarda per molti altri servizi, ad esempio il ’Pronto Farmaco’.