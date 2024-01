Massa Lombarda, l’assessore. Stefano Sangiorgi in corsa per la poltrona di sindaco

Sarà Stefano Sangiorgi il candidato sindaco di Massa Lombarda alle elezioni dell’8 e 9 giugno. La candidatura dell’attuale assessore è stata confermata all’unanimità dall’assemblea degli iscritti di giovedì sera alla presenza del segretario provinciale Alessandro Barattoni e del coordinatore del Pd della Bassa Romagna, Davide Pietrantoni.

"Ho accettato di candidarmi dopo una lunga riflessione, non facile o scontata – dice Sangiorgi –, perché è una scelta che coinvolge anche la mia compagna e i miei figli. I dieci anni trascorsi nella pubblica amministrazione, con le deleghe a protezione civile, ambiente e digitalizzazione, mi hanno fatto capire tante cose, a volte mi hanno fatto arrabbiare, ma più spesso mi hanno dato quelle piccole grandi soddisfazioni che ho provato quando dentro di me è risuonato: ce l’ho fatta, sono riuscito a dare un servizio in più al mio paese. L’impegno di sindaco sarà qualcosa di ben diverso dal ruolo di assessore, ma mi sento pronto a dare tutto me stesso. Mi impegnerò ascoltando quante più persone possibili, aprendomi alle più ampie collaborazioni, perché sono convinto che da soli forse si arriva prima, ma solo insieme si va lontano. Massa Lombarda è la mia città, la città dove sono nati e stanno crescendo i miei figli, e che voglio contribuire ad amministrare e migliorare con coerenza, rispetto delle regole, per garantirne o migliorarne la vivibilità, l’equità e la coesione sociale". "Stefano Sangiorgi – commenta il sindaco Daniele Bassi – sa affrontare i problemi per risolverli ed è il miglior garante per innovare e strutturare ancor meglio la rete di relazioni in cui ogni cittadino può riconoscersi".