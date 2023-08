Massa Lombarda, taglio del nastro per l’ex Bocciodromo comunale rinnovato

Ieri alle 17.30 a Massa Lombarda, in via Dini e Salvalai 34, è stato inaugurato l’ex bocciodromo comunale che cambia volto. A tagliare il nastro è stato il sindaco massese Daniele Bassi. L’ex bocciodromo, che ricopre un area di 1250 mq, ospita al suo interno il Circolo Bar Kiss e cambia la propria destinazione d’uso da centro sportivo a sala polivalente per finalità sociali, culturali e aggregative oltre all’organizzazione di manifestazioni temporanee.

"Ogni inaugurazione rappresenta una festa – ha detto Bassi – e per noi è maggiormente motivo di orgoglio essere riusciti a rispettare un impegno ben preciso a suo tempo assunto. Esprimo gratitudine a Pro Loco, a partire dal suo presidente Antonio Falzoni che ha colto con lungimiranza e generosità le opportunità offerte dalla co-progettazione che la legge consente tra Comuni e associazioni del terzo settore".

Con la denominazione ‘Ex bocciodromo’ si intende la struttura nel suo complesso, nella quale si possono trovare circolo, zona bar, zona biliardi, sale polivalenti e campo da bocce.

"Il percorso di co-progettazione tra l’Amministrazione Comunale – fanno sapere dal Comune – e l’associazione Pro Loco intende garantire l’accesso più ampio ai cittadini"