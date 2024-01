Matatia presenta il suo libro venerdì alle 16.30 in biblioteca Venerdì alle 16.30, l'associazione ABC Amici della Biblioteca ospita Roberto Matatia, autore del libro "I vicini scomodi", per una presentazione in collaborazione con la biblioteca. Matatia, imprenditore in pensione e divulgatore della Memoria della Shoah, dialogherà con Luana Neri, ex docente di lettere. L'ingresso è libero.