Mattia Galli a FdI: "La diversità non ci fa paura Io sono il candidato di tutti i cittadini"

Il candidato sindaco di Bagnara per la lista civica ‘Vivi Bagnara’, Mattia Galli, all’indomani delle dichiarazioni del coordinatore per Lugo e la Bassa Romagna di Fratelli d’Italia, Rudi Capucci, che lo ha identificato come candidato anche per il partito, corregge lievemente il tiro. "La lista civica ‘Vivi Bagnara’ dal 2009 ha iniziato un percorso di proposta amministrativa che annoverasse al proprio interno diverse anime della società civile, senza domandare ad alcuno la provenienza politica – sottolinea Galli –, non per disprezzo nei confronti dei partiti nazionali, ma per il semplice fatto che ritenemmo e riteniamo che una piccola comunità come la nostra abbia già al proprio interno le forze e le competenze per affrontare la sfida amministrativa".

"In questi anni – continua – Bagnara si è arricchita socialmente e culturalmente anche grazie all’azione del nostro gruppo, promuovendo ogni volta sempre nuove idee. La diversità non ci fa paura, anzi siamo stati e vogliamo continuare a esserne portavoce per creare sintesi. Ciascuno di noi ha il diritto di pensarla come meglio crede ma il 14 e 15 maggio 2023 auspichiamo che l’elettorato bagnarese operi una scelta non sulla base di “ordini di scuderia”, o endorsement di partiti, per dirla in inglese, ma valutando i candidati e i programmi. Mattia Galli è il candidato di Bagnara di Romagna per i Bagnaresi della lista civica ‘Vivi Bagnara’, che non ha ideologie al proprio interno, ma idee e proposte che conoscete e leggerete nel programma che distribuiremo la prossima settimana". Il programma di ‘Vivi Bagnara’ sarà presentato anche lunedì 17 aprile alle 20.30 nella sala polivalente di largo della Libertà a Bagnara di Romagna.

Monia Savioli