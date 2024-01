Maurizi racconta il caso Assange

Questa sera alle 21, presso la Sala Ragazzini di Largo Firenze a Ravenna, appuntamento con la giornalista di inchiesta Stefania Maurizi, che presenterà il suo ultimo libro “Il potere segreto: Perché vogliono distruggere Julian Assange e WikiLeaks”.

Maurizi è senza alcun dubbio una delle giornaliste di inchiesta più rinomate d’Italia. È laureata in matematica ed è specializzata in crittografia. Ha collaborato a stretto contatto con Julian Assange al rilascio di diversi documenti secretati: dalla Guerra in Afghanistan (Afghan War Logs), alle schede segrete dei detenuti di Guantanamo (GitmoFiles), allo spionaggio di leader europei da parte della National Security Agency (Nsa). L’incontro promosso dal Coordinamento per una libera informazione.