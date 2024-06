Mazzavillani e la ‘Compagnia dei tre dottori’

Una bella foto di Giordano Mazzavillani (morto nel 1976), che di professione era dentista, ma sarà perennemente ricordato come poeta dialettale e cofondatore della ‘Compagnia dei tre dottori’ che per anni portò il mondo dei burattini là dove c’era sofferenza, fra i bambini degli orfanotrofi, negli ospizi, negli ospedali, nelle colonie estive. Gli altri fondatori e ‘burattinai’ furono Benigno Zaccagnini, pediatra, ma che alla storia è passato come illuminato uomo politico e Nicola Ronchi, medico generico. La grandiosa collezione di burattini di Giordano è custodita dalla figlia Maria Cristina.

A cura di Carlo Raggi