Mazzolani sostenuto da Medri Ok dalle liste di maggioranza

Continua a far parlare l’abbandono della maggioranza da parte del gruppo consiliare Cervia Ti Amo, rappresentato in Giunta dall’assessore ai Lavori pubblici Enrico Mazzolani. Ma di rimpasto non se ne parla. Sulla questione è tornata ieri la lista civica Progetto Cervia che si chiede "Cervia Ti Amo all’opposizione, ma Mazzolani ben saldo alla sedia: dov’è la coerenza amministrativa? Mazzolani non si sposta, né vi è alcuna volontà di dare le dimissioni – prosegue la lista civica –, nonostante non abbia più il supporto della forza politica che lo ha portato dov’è. Un sindaco coerente, rigoroso e serio lo farebbe dimettere e invece è il primo a rassicurarlo del posto garantito".

Il gruppo Cervia Ti Amo è uscito dalla maggioranza in consiglio comunale con uno strappo in seguito alla mancata condivisione del progetto sul lungomare di Pinarella Tagliata. Forse questa è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso di una situazione che si trascinava da tempo, in particolare con il consigliere Alain Conte. Dopo il passaggio all’opposizione del proprio gruppo l’assessore Enrico Mazzolani ha spiegato di prendere atto "di questa rottura che si è creata tra me e il consigliere Alain Conte e alcuni della lista civica Cervia ti Amo che io stesso ho fatto nascere a fine 2018. Le nostre idee e la nostra visione ci hanno portato molti consensi, tant’è che abbiamo raggiunto un numero di voti tale da permettermi di entrare in consiglio comunale e successivamente, nominato dal sindaco Massimo Medri, in giunta". E a dare fiducia all’assessore è stato il proprio Medri il quale ha precisato che "in queste settimane più volte ho cercato di trovare una mediazione tra la lista Cervia Ti Amo, il suo consigliere Alain Conte, l’assessore da loro espresso Enrico Mazzolani, e il resto della maggioranza. Siamo a pochi mesi dal termine di questo mandato, abbiamo numerosi progetti in essere e dei lavori che devono essere ultimati prima della prossima stagione per questo confermo la fiducia all’assessore Enrico Mazzolani". Ieri è arrivato anche l’appoggio alla scelta del sindaco delle liste di maggioranza del Comune di Cervia, le quali hanno spiegato che "proseguiremo l’impegno nel solo interesse della città, sempre aperti al confronto, anche con chi non la pensa come noi, ma con responsabilità e fiducia nei confronti del sindaco Massimo Medri e dell’amministrazione comunale di Cervia".

Ilaria Bedeschi