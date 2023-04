Medici e veterinari a confronto in un convegno

Si chiama ‘One earth, one health. Salute globale ed equilibrio uomo-animale-ambiente’ il convegno organizzato per domani dalle 9.30, alla Sala ‘Nullo Baldini’ in via Guaccimanni 10, dall’Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Ravenna e dall’Ordine dei Medici Veterinari di Ravenna. L’incontro intende promuovere la conoscenza e la diffusione del modello sanitario ‘One health’, fondato sulla collaborazione interdisciplinare tra settori professionali diversi e sulla consapevolezza che la salute di esseri umani, animali, piante ed ecosistemi è strettamente interconnessa.

La partecipazione al convegno è aperta a tutta la cittadinanza.