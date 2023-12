Medico di base diventa titolare. Ma non lascia i pazienti di Reda

Reda continuerà ad avere il medico di famiglia: per due giorni la settimana il dottor Francesco Lusa visiterà nella sede del Quartiere. Nei giorni scorsi è stata trovata una soluzione condivisa tra Ausl e il medico di medicina generale per continuare ad assicurare la sua presenza nella frazione faentina dopo il suo passaggio a titolare e la conseguente copertura di una zona vacante, evitando così che la frazione rimanesse nuovamente senza medico di famiglia.

La vicenda era deflagrata lo scorso anno quando lo storico medico di famiglia di Reda, il dottor Renzo Savini, era andato in pensione, lasciando 400 residenti senza copertura. Un problema che, con la curva dei pensionamenti, fenomeno attualissimo in tutta Italia, e lo scarso ricambio in questo settore, avrebbe costretto i residenti di Reda a rivolgersi ai medici della città, laddove ne avessero trovata la disponibilità, con tutti i disagi di spostamento che ne sarebbero conseguiti.

La situazione aveva preoccupato così tanto che era stato aperto un dibattito pubblico con tanto di interpellanze rivolte all’Amministrazione. La soluzione fu inizialmente tamponata con un incarico provvisorio, ad agosto 2022, affidato a una neolaureata, la dottoressa Martina Linari, che per qualche mese prese in carico tanti utenti. L’ingresso della dottoressa nella Scuola di specializzazione all’inizio dell’autunno riportò il problema dell’assenza di un medico di medicina generale a Reda. A ottobre dello scorso anno fu il dottor Lusa a prendersi cura dei residenti della frazione, anche lui con un incarico provvisorio. Questo fino a qualche settimana fa quando, dopo il pensionamento di alcuni medici, il dottor Francesco Lusa da provvisorio ha assunto la titolarità a coprire le zone carenti e si è unito a uno dei Gruppi di medici in città. Con questa prospettiva però Reda sarebbe rimasta nuovamente senza medico. Per evitare di lasciare scoperti i residenti della frazione il medico, in accordo con l’Ausl, ha deciso di assicurare due giorni la settimana la sua presenza nella sede che l’amministrazione comunale aveva messo a disposizione in via Birandola 100. La scelta del medico di medicina generale potrà essere perfezionata attraverso il fascicolo elettronico personale oppure rivolgendosi allo sportello unico nella palazzina 13 dell’ospedale di Faenza. Nei prossimi giorni il medico comunicherà all’Ausl e ai suoi pazienti in quali giornate e quali fasce orarie assicurerà la sua presenza a Reda. Attualmente a Faenza la pianta organica dei medici di medicina generale contempla 34 professionisti su una popolazione di oltre 52mila assistiti di età superiore ai 14 anni (età sotto la quale ci si avvale dei medici pediatri, ndr), ai quali si aggiungeranno altri due professionisti, il dottor Roberto Montevecchi e il dottor Riccardo Bandini, anche loro precedentemente assegnatari di incarichi provvisori per posizioni vacanti nel comune di Faenza.