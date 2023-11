Medico di famiglia, chi riesce a parlarci è bravo

Scrivo per esprimere il mio disappunto sulla questione ’medici di famiglia’; più che questione, un problema che sta diventando veramente molto grave, sia per il sempre più disastrato malfunzionamento del Sistema Sanitario Nazionale sia, e mi dispiace dirlo, perché la passione per la professione del medico mi sembra abbastanza cambiata. Certo, non si può generalizzare, sta di fatto che, facendo un esempio personale, chiedo se è normale che un medico di famiglia faccia ambulatorio solo tre ore al giorno e visiti solo per appuntamento, non risponda al telefono se non dalle sette alle otto di sera (quando risponde).

Ora ho mia figlia con 39 di febbre da due giorni, telefono sempre occupato, nessun contatto, se non stamane (ieri, ndr) dalla segretaria che mi dice "avviserà il medico che ’forse’ stasera la richiamerà". Intanto mia figlia continua con febbre a 39 gradi. Tutto ciò è normale? Il mio precedente medico non lasciava indietro nessun paziente, rispondeva al telefono, ti sentivi rassicurata. È così che si intende ora questa professione? E il problema è generalizzato,andando in pensione i vecchi medici, la situazione è questa.

Chiaramente poi si vanno ad intasare i pronto soccorso poiché fuori in molti casi non c’è alcuna risposta.

Lettera firmata