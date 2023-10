Meeting etichette indipendenti. Gran finale con Manuel Agnelli

Ultima giornata di musica per il Mei 2023. Il Meeting delle etichette indipendenti saluta la sua ventinovesima edizione con il consueto live in piazza del Popolo. Dopo il concerto di ieri che ha visto salire sul palco, fra le altre, le cantautrici Elisa e Dolcenera, sarà oggi la volta di Manuel Agnelli, storico frontman degli Afterhours, che proprio con la band torinese calcò il palco del Mei molti anni fa, nella prima parte della sua carriera.

Successo di pubblico ieri per il concerto in piazza, in particolare per le esibizioni di Elisa e Dolcenera. Applausi anche per gli eventi collaterali, in particolare i live ‘di quartiere’ organizzati in alcune delle zone maggiormente colpite dalle alluvioni di maggio: fra queste la piazzetta antistante la palestra Lucchesi, il prato a fianco dell’edicola di via Lapi, piazza Ferniani, l’area verde in corrispondenza del giardino Il Girasole, distrutto dall’inondazione, ma anche il piazzale di accesso alla scuola di musica Artistation, della quale rimasero in piedi solo i muri esterni.

Il concerto prenderà il via intorno alle 19: la scaletta vede per primi Giovanni Bertoni e Veronica Rudian, cui poi seguirà Manuel Agnelli che riceverà il Premio Stramei. "In 30 anni di carriera, Manuel Agnelli è riuscito a portare la musica indipendente italiana nel mondo mainstream, contribuendo a rinnovare diversi aspetti del settore – afferma il patron del Mei, Giordano Sangiorgi – spaziando dalla composizione musicale alle esibizioni dal vivo, dalla produzione musicale ai festival e ai tour, fino ad approdare al mondo della televisione e del teatro con progetti innovativi. Tutto ciò, senza mai compromettere la propria identità e radici nell’ambito della musica indipendente italiana".

f.d.