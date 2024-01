Meno incidenti ma quasi 48mila multe

Poco meno di 48mila sanzioni elevate (per l’esattezza 47.933 rispetto alle 48.726 del 2022), 7.884 mezzi controllati, 105 patenti ritirate (in lieve aumento rispetto alle 95 dell’anno precedente), 85.217 ore per il controllo del territorio, 60 verbali per guida in stato di ebbrezza (di cui 46 penali) e 3 per guida sotto l’effetto di droga, dati simili al 2022 (57 e 2 nel 2022). Spicca poi la netta la diminuzione degli incidenti stradali rilevati (384 rispetto ai 461 relativi ai 12 mesi precedenti); in calo pure gli incidenti con esito mortale, passati da 8 a 5. Sono alcuni dei dati salienti dell’attività della Polizia locale della Bassa Romagna nell’anno da poco archiviato. Bilancio reso noto in occasione di San Sebastiano, patrono delle Polizie Locali.

"Si tratta di dati – osserva il sindaco Daniele Bassi, referente per la Sicurezza dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna – che confermano un incremento generale delle condizioni di sicurezza stradale, sia per quanto riguarda la prevenzione, sia la responsabilizzazione dei cittadini. Le nuove infrastrutture come i varchi stradali, ma anche le postazioni di controllo della velocità, stanno dando importanti risultati per disincentivare le infrazioni al codice della strada e anche per prevenire situazioni di pericolo come la guida senza titolo assicurativo. Come sappiamo il 2023 è stato un anno fuori dall’ordinario, l’alluvione ha richiesto un impegno enorme, e gli agenti della nostra Polizia locale sono sempre stati in prima linea nell’aiutare la popolazione. Mi congratulo con tutto il personale per l’impegno e la dedizione con cui ogni giorno contribuiscono, insieme alle forze dell’ordine, a tutelare la sicurezza dei cittadini".

Lu.Sca.