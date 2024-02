Mercato coperto. Alle 17.30 festa di carnevale

Al Mercato Coperto questo weekend ci si va in maschera, per "l’unica festa di Carnevale organizzata in centro storico", afferma lo staff del mercato. L’appuntamento è per oggi poemeriggio alle 17.30 in piazza Andrea Costa per un carnevale da vivere insieme in famiglia e in allegria con tantissime proposte

pensate per grandi e piccini.

Ci saranno musica e decorazioni a tema ad accogliere i costumi più belli e insoliti. Per i piccoli spettacoli di magia e giocoleria e il truccabimbi con Simona Camporesi, make up artist e cosplayer, che sarà disponibile dalle 17.30 alle 21.30 gratuitamente per chiunque lo vorrà.