Mettersi in cammino Ritorna ItineRa: i percorsi

Scoprire la natura e se stessi camminando: torna la rassegna ItineRA e non poteva che essere dedicato alla storia del Cammino di San Romualdo, appena inserito dal ministero del Turismo nel Catalogo dei cammini religiosi italiani, il primo appuntamento, domani 1° settembre a Classis (alle 17). La presentazione si concluderà con una visita speciale a Sant’Apollinare in Classe. A presentare il programma, ieri in municipio, è stato Ciro Costa, presidente di Trail Romagna insieme agli assessori Giacomo Costantini e Gianandrea Baroncini.

Il 2 settembre, con l’Associazione naturista ravennate, appuntamento alle 15 sui Fiumi Uniti con ‘Erbe di fiume’. Due guide speciali: l’ultra ottantenne Marcello Marescalchi, esperto di erbe e di alimentazione naturale e Matteo Casella, erborista appassionato di erbe spontanee. Si prosegue mercoledì 6 (alle 18) con ‘Socrate in Giardino’, una passeggiata filosofica nella pineta di Classe, con Andrée Bella, scrittrice e psicologa clinica che indaga in particolare il rapporto psiche-universo naturale. Il 7 al Parco Teodorico (alle 18) Marcella Di Lonardo dimostrerà che anche lo yoga può essere declinato in cammino con lo Yoga Walking. L’8 si svolgerà la cena itinerante ‘Cibovagando’ in Borgo San Rocco. Quattro tappe gastronomiche con altrettanti chef: Matteo Salbaroli (Acciuga e Cucina di condominio), Mattia Borroni (Alexander), Omar Casali (Marè di Cesenatico) e Martina Mosco (Apelle di Ferrara). Il week end finale si apre il 9 alle 17 con ‘A spasso tra pinete e parco marittimo’, passeggiata guidata dai Carabinieri Forestali per la Biodiversità di Punta Marina e dal Parco del Delta del Po. Il percorso si dipanerà nella pineta demaniale intorno alle Terme di Punta e comprenderà alcuni tratti del Parco Marittimo. L’evento sarà anticipato da un’iniziativa organizzato con Plastic free per pulire spiaggia e pineta. Il 10 settembre ItineRA chiude con un doppio appuntamento. Alle 9.30 da Ca’ del Pino ci si inoltra nell’antica Pineta di San Vitale per un forest bathing con Giulia Terlicher. In collaborazione con Appunti per un Terzo Paesaggio di Rete Almagià, la conclusione è affidata al violoncellista Giacomo Gaudenzi. Sempre domenica alle 15.30 a Boscoforte Trail Romagna incontra Ammutinamenti - Festival di danza urbana e d’autore - Cantieri Danza, per una proposta tra danza e natura che darà vita alla performance site specific di Nicola Galli. Info. e programma: www.trailromagna.eu.