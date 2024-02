Mezzano-Camerlona

Tornano in campo le formazioni di Terza con sei partite che si disputano nel pomeriggio. Nel girone A la capolista Punta Marina, che ha visto ridotti a 2 – ma ha già riposato – i punti di vantaggio sul Mezzano (ha fatto ricorso per il pari col Bisanzio), è ospite dell’ultima della classe, l’Endas Monti. Lo stesso Mezzano è atteso oggi dal superderby con la Polisportiva Camerlona. Al terzo posto la Compagnia dell’Albero, impegnata sul campo del Carpinello. L’avvincente girone B, guidato dalla coppia Brisighella-Pro Loco Reda è, probabilmente, destinata a dividersi: infatti il Brisighella riposa in questo turno mentre la Pro Loco Reda ospita il Lugo in una sfida comunque di livello. Il duo di testa è inseguito a 4 punti dal Prada, in campo a Mordano.

Programma Terza Categoria (17ª giornata, ore 14,30). Girone A: Carpinello-C. Albero, E. Mattei-P. Corsini, Pol. Camerlona-Mezzano. Domani: Bisanzio-S. Romagna, Monti-P. Marina, J. Cervia-Atlas. Riposa: Coyotes.

Classifica: P. Marina 35; Mezzano 33; C. Albero 25; Atlas 25; Carpinello, Coyotes 22; Camerlona 20; J. Cervia 17; P. Corsini 16; Bisanzio 13; S. Romagna 12; Mattei 10; Monti 9. Girone B: Giovecca-Sporting Lugo (nella foto), M. Bubano-Prada. Domani: Biancanigo-Lectron, P. L. Reda-Lugo, Ulisse&Penelope-Marradese, Vatra-Villanova. Riposa: Brisighella. Classifica: P. L. Reda, Brisighella 34; Prada 30; Sp. Lugo 26; Biancanigo 21; Giovecca 20; Lugo 19; Ulisse&Penelope 17; M. Bubano, Vatra, Villanova 15; Marradese 13; Lectron 8.

u.b.