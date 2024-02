Mezz’etto di coca in casa: arresto convalidato e obbligo di dimora

Arresto convalidato con obbligo di dimora sul territorio comunale in attesa del processo. È quanto ieri mattina il giudice Antonella Guidomei ha deciso per Zenel Shtylla, 41enne di origine albanese residente a Mezzano sorpreso poco prima dell’alba di martedì scorso in casa dalla guardia di Finanza ravennate con 52 grammi di cocaina suddivisi in due involucri di cellophane. I militari hanno sequestrato anche due bilancini di precisione e circa 9.000 euro in contanti per i quali l’uomo aveva in buona sostanza spiegato si trattava di risparmi da portare in Albania. Per lui a quel punto, come indicato dal pm di turno Raffaele Belvederi, era scattata la misura precautelare dei domiciliari. Il 41enne, in passato insegnante di religione e difeso dall’avvocato Francesco Furnari, in aula davanti al viceprocuratore onorario Simona Bandini ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere. La perquisizione, con unità cinofila, è scattata in seguito a un’indagine delle Fiamme Gialle di Como e al conseguente decreto a firma del pm comasco Antonio Nalesso.