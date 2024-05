Mezzo milione di euro per riasfaltare le strade

Nei prossimi tre anni sono previsti importanti lavori di riasfaltatura e rifacimento delle strade a Riolo Terme, Brisighella e Casola Valsenio. Oltre 500mila euro, infatti, più precisamente 565mila, è l’ammontare delle risorse che la Regione Emilia Romagna ha stanziato a marzo nell’ambito del programma triennale di investimento relativo al fondo per la montagna. La ripartizione delle quote di spettanza e l’elenco degli interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza delle strade comunali è stata approvata la scorsa settimana dalla Giunta dell’Urf. In base alla somma della superficie del territorio comunale, e in base al numero di popolazione residente sono stati stanziati circa 188mila euro per ciascuna annualità (2024, 2025 e 2026), che saranno quindi ripartiti tra Brisighella a cui spetteranno circa 130mila euro, Riolo Terme a cui sono stati concessi circa 42mila euro e Casola Valsenio a cui spettano circa 43mila per le opere di manutenzione straordinaria e la messa in sicurezza dei tratti in cui si riscontrano le aree di maggiore pericolo per la circolazione stradale oppure laddove si riscontra la necessità di intervenire urgentemente per prevenire ammaloramenti o danneggiamenti delle strade comunali.

Secondo il cronoprogramma ipotizzato le opere ricadenti nell’annualità 2024 dovranno essere affidate entro agosto e concluse entro il mese di novembre. Per Brisighella l’intervento riguarda via Albonello, via Pideura, via Berti e via Montecchio, a Riolo Terme le opere riguarderanno via San Ruffillo e via Chiesuola, mentre a Casola Valsenio la manutenzione straordinaria si concentrerà su via Ripa. Gli interventi riguarderanno i tratti ammalorati. Nel 2025 e 2026 invece, le opere dovranno concludersi entro il mese di ottobre. Nel Brisighellese si interverrà nuovamente, a completamento degli interventi, in via Pideura, in via Montecchio e in via Berta, a Riolo invece sarà interessata ancora via Ripa, mentre a Casola Valsenio l’intervento previsto riguarderà via Colombarina. Nel 2026 inoltre, sempre grazie agli stanziamenti annuali la manutenzione straordinaria comprenderà via della Resistenza e via 2 Agosto nel comune di Brisighella, via Cerro nel comune di Casola Valsenio, e via Bertozzi, via Trinzano, e via Caduti dei Crivellari nel territorio riolese.

d.v.